Graham Hansen sentral da Barcelona vendte til seier

Hun skaffet det omdiskuterte straffesparket som Alexia Putellas omsatte i utligningsmålet tidlig i 2. omgang, og som ble et vendepunkt i kampen. I det 81. minutt åpnet hun for innbytter Claudia Pinas vinnermål med en fin dragning og presis pasning.

Den norske høyrevingen ble spilt fram på siden, dro av Real-back Sofie Svava og sentret til Aitana Bonmatí inne foran mål. Skuddforsøket ble blokkert, men bak kom Pina og banket ballen i mål.

På overtid økte Alexia til 3-1 frispilt av Patricia Guijarro. Dermed ble det favorittseier.

Likevel er kampen om semifinaleplass mer åpen enn ventet foran returkampen på et fullsatt Camp Nou neste onsdag.

Graham Hansen spilte hele kampen, mens Ingrid Syrstad Engen ble byttet inn i det 85. minutt.

I strupen

Real Madrid har aldri slått Barcelona i kvinnenes utgave av El Clásico. Barcelona lekte seg til 5-0 da seriegullet ble sikret nylig, men tirsdag gikk vertene i strupen på sine seiersvante gjester på Estádio Alfredo Di Stéfano, med høyt press og stor kontringsvilje.

I det 8. minutt straffet Real Madrid et balltap ved midtstreken. Esther Gonzalez raidet og spilte fram Olga Carmona, som scoret med et diagonalskudd.

Gonzalez var to ganger nær å øke ledelsen før pause. I det 39. minutt dempet hun et frisparkinnlegg fra Claudio Zornoza og skjøt i målkrysset og ut. Ett minutt senere kom hun gjennom på en lang bakromspasning, men keeper Sandra Paños reddet så vidt.

VAR-straffe

Barcelona famlet etter en vei tilbake i kampen, og fikk den da målscorer Carmona i det 49. minutt løp ned Graham Hansen i eget felt. Den norske stjernen nådde ballen først etter at keeper Misa ikke greide å slå et innlegg ut av egen målgård. Hun dempet ballen med magen og ble påløpt av Carmona.

Graham Hansen falt noe teatralsk, og først reagerte ikke dommeren. Først etter langvarig VAR-pause og en tur ute ved videoskjermen pekte hun på straffemerket, til store Real-protester. I det 53. minutt, fire minutter etter forseelsen, kunne Alexia skyte inn 1-1.

Overtok

Barcelona overtok kommandoen i kampen og kom til flere store sjanser. Pina burde ha scoret ledermålet allerede da hun like etter utligningen ble satt opp av Fridolina Rolfö, men skjøt over fra fri posisjon.

I stedet kunne hun juble i det 81. minutt, etter Graham Hansens fine forspill. I fjerde og siste tilleggsminutt ble Alexia tomålsscorer.

Returkampen spilles neste uke på Camp Nou, som har vært utsolgt lenge. Det ligger an til rekordpublikum for en klubbkamp for kvinner.













