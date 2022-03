NFF vil skjerme Haaland: – Skal treffe noen ekstremt viktige valg

Landslagssjef Ståle Solbakken tok uoppfordret opp at det mest sannsynlig ikke blir mye å se til Haaland i intervjuer og på medieseanser i forbindelse med Ullevaal-kampene.

Haaland ankom Norge i privatfly mandag, og han trener med laget tirsdag. Det er ventet at han i løpet av få uker bestemmer seg for hvilken klubb karrieren skal fortsette i.

De to mest sannsynlige alternativene er Real Madrid og Manchester City.

– Jeg tror at vi skal ha ekstrem forståelse for at han på denne samlingen kanskje blir litt ekstra skjermet og får lov til å på en måte være litt mer privat enn han hadde vært i en konkurransekamp i juni, sa Solbakken under en pressekonferanse på Åråsen stadion mandag.

Sjelden

Solbakken er kjent for å være for stor åpenhet rundt landslaget. Men han peker på at Haaland er i en ekstrem situasjon og snart skal gjøre et svært viktig valg.

– I verdens største idrett har vi kanskje en av verdens tre mest attraktive spillere som har et trykk på seg nå. Hvert ord og hver setning han sier blir vendt og endevendt i alle … Uansett hvor mye jeg kan skryte av hvor redelige dere (norsk presse) er, så er det nok det med at oversettelser til alle land kan bli spekulative, fortsatte han.

Haalands videre vei blir trolig snart avgjort.

– Han skal treffe noen ekstremt viktige valg og er under et trykk jeg tror veldig få av oss kan sette oss inn i, sa Solbakken.

Ingen føringer

Haaland var skadet og spilte ikke Norges avgjørende VM-kvalkamp borte mot Nederland i fjor høst. Den endte med norsk tap og tredjeplass i puljen. Det betydde også at VM-muligheten forsvant for Norge.

Haaland har tolv mål på 15 A-landskamper.

Landslagssjef Solbakken har ikke fått føringer fra Borussia Dortmund rundt ønsket spilletid for spissen på denne samlingen.

– Jeg har et veldig godt forhold til Marco Rose (Dortmund-trener), sa landslagssjefen mandag.

