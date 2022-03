Perlemål da Leicester slo Ajers Brentford

De to scoringene kom med 13 minutters mellomrom i første omgang. Først var det backen Castagne som fyrte av et skudd fra utenfor 16-meteren og opp i det lengste krysset.

Midtbanemannen Maddison ville ikke være noe dårligere og bøyde ballen over muren på et frispark etter en drøy halvtime.

Leicester så ut til å trygge inn seieren, men Brentford gjorde det spennende på tampen med en redusering av Yoane Wissa. Hjemmelaget holdt likevel unna i sluttminuttene.

Brentford måtte klare seg uten Christian Eriksen. Dansken har testet positivt for korona. Han må dermed utsette sin reise for å slutte seg til den danske landslagstroppen, hvor han er tatt ut for første gang siden hjertestansen mot Finland i EM i sommer.

