Molde videre i cupen etter thrilleravslutning mot Sarpsborg

Det tok kun fem minutter før gjestene ga Molde en støkk. Hjemmelagets keeper Jacob Karlstrøm slurvet med et utspill, som ble plukket opp av Mikkel Maigaard på 25 meter. Dansken viste god presisjon da han skøyt ballen over sisteskansen og i mål. Først 20 minutter ut i kampen våknet hjemmelaget. Molde kombinerte fint ut på høyrekanten, og Martin Linnes fikk slått ballen inn. Der kunne en lang tå fra Ola Brynhildsen sørge for utligning.

Tre minutter etter hvilen tok Molde ledelsen etter en halvvolley fra Magnus Wolff Eikrem fra snaue 16 meter. De neste minuttene var det hjemmelaget som hadde overtaket, uten at det ble skapt de store sjansene. Kvarteret før slutt ble det ny spenning i kampen da Sarpsborg utlignet ut fra nærmest ingenting. Et innlegg fra venstresiden fant Steffen Skålevik i boksen. Karlstrøm havnet på halvdistanse, og spissen kunne dermed sette ballen i et åpen mål.

Molde svarte nesten umiddelbart. Eirik Ulland Andersen fikk ballen på 20 meter og curlet den kontant i lengste. Minutter etter scoringen fikk Skålevik direkte rødt etter en stygg takling på Sivert Mannsverk. To minutter på overtid kunne Martin Linnes sette spikeren i kista for hjemmelaget.

Lørdag ble Viking og Strømsgodset klare for semifinale i cupen etter seier mot henholdsvis KFUM og Sandnes Ulf.

Molde vant sist cupen i 2014. Da slo de Odd 2-0. Klubben har totalt fire kongepokaler. Sarpingene har to finaler å vise til, men begge endte i tap. Først mot Rosenborg i 2015, så mot Lillestrøm i 2017.

