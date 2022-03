Guardiola nesten taus om Haaland

Svært mange fotballeksperter mener at Haaland bytter fra Borussia Dortmund til enten City eller Real Madrid til sommeren.

– Helt siden jeg kom hit (Manchester), har jeg hver måned hørt at vi skal kjøpe 50 spillere. For øyeblikket er det umulig at jeg skal snakke om en type som ikke allerede er her, sa Guardiola.

– Han er Dortmund-spiller. Etter sesongslutt kommer overgangsvinduet. Mye kommer til å hende.

Haaland har en utkjøpsklausul som gjør at han til sommeren kan bytte klubb for cirka 750 millioner kroner. Det er cirka halvparten av hva hans markedsverdi ligger på.

Manchester City spiller FA-cup-kvartfinale borte mot Southampton søndag.

Borussia Dortmund spiller borte mot Köln i Bundesliga søndag. Det er ventet at Haaland er med fra start etter to innhopp i det siste.

[ Storklubber venter Haaland-avklaring i løpet av ti dager ]