Reuters: Abramovitsj flyttet selskap over på Chelsea-mann på første dag av Ukraina-krigen

Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Kontrollen i Ervington ble satt på Eugene Tenenbaum, og flyttingen kommer fram i det britiske eierskapsregisteret. Dateringen er 24. februar – samme dag som Russland angrep Ukraina.

Abramovitsj' investeringer i selskapet skal være verdt flere titalls millioner dollar. Tenenbaum har vært styremedlem i Chelsea siden Abramovitsj kjøpte Premier League-klubben i 2003. De skal ha svært tette bånd.

Britiske myndigheter var sene med å iverksette sanksjoner mot russiske oligarker. Først 10. mars ble Abramovitsj rammet av straffetiltak.

Tenenbaum sier til Reuters at hans selskap kjøpte Ervington fra en sammenslutning Abramovitsj og hans barn hadde eierinteresser i.

– Det er et selskap jeg har jobbet for i mange år, sier han uten å kommentere hvor mye det kostet ham å ta over majoritetsandelen.

Chelsea er i en prosess med å bli solgt. Klubbdriften er hardt rammet av sanksjonene mot sin russiske eier.

