Hauges Frankfurt møter Barcelona i europaligaens kvartfinale

Det ble klart da trekningen ble gjennomført i Det europeiske fotballforbundets hovedkvarter i Nyon fredag.

Slik spilles kvartfinalene:

Leipzig – Atalanta, Eintracht Frankfurt – Barcelona, West Ham – Lyon, Braga – Rangers.

Laget som står først innleder kvartfinalene med hjemmekamp.

Barcelona spilte seg torsdag fram til den neste utslagsrunden ved å slå Omar Elabdellaouis Galatasaray 2–1 sammenlagt over to åttedelsfinaler. Eintracht Frankfurt, med Jens Petter Hauge blant reservene, måtte ha ekstraomganger for å gå videre mot spanske Real Betis.

Oppgjøret endte 3–2 sammenlagt til den tyske klubben etter at torsdagens returoppgjør munnet ut i et 1-1-resultat etter 120 minutter.

Også oppsettet for semifinalene ble trukket fredag. Der skal vinneren av Barcelonas kamp mot Eintracht Frankfurt ut mot enten West Ham eller Lyon.

I den andre semifinalen møter vinneren av Leipzig mot Atalanta enten Braga eller Rangers.

Det første kvartfinaleoppgjøret spilles 7. april, mens returkampen går 14. april.

Deretter er det semifinaler 28. april og 5. mai.

Finalen spilles i Sevilla onsdag 18. mai.

