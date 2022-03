Storklubber venter Haaland-avklaring i løpet av ti dager

Balague hevder overfor BBC å ha kilder på at Manchester City, Barcelona og Real Madrid har lagt inn sine endelige bud på nordmannen. Nå gjenstår det kun for hovedpersonen å ta en avgjørelse.

– Ingen av de tre klubbene vet hva som kommer til å skje, sier Balague til den britiske allmennkringkasteren.

Han hevder videre at det ikke er økonomiske hensyn som kommer til å veie tyngst når Haaland staker ut kursen videre.

– Tilbudene er ganske like. Ingen av klubbene ønsket at det skulle handle om penger, så de aksepterte mer eller mindre det som ble forlangt av dem. Så valget handler ikke om penger, sier Balague.

Ifølge BBC-eksperten skal det fortsatt være et alternativ for Haaland å bli værende ytterligere én sesong i Borussia Dortmund. Gjør han det, går ferden så til spansk fotball neste sommer.

– Real Madrid er hans førstevalg, men City spiller på det faktum at i Madrid er det nesten helt sikkert Kylian Mbappé kommer til sommeren, og Karim Benzema gjør det fortsatt bra som deres hovedspiss. Og de påpeker at Barca ikke er i posisjon til å utfordre om titler for øyeblikket, sier Balague, som mener «timingen» taler i Manchester Citys favør.

Haaland har kontrakt med Dortmund som utløper først i 2024, men han skal ha en utkjøpsklausul i kontrakten som gjør det mulig å kjøpe ham fri allerede i sommer.

Den tyske avisen Bild skriver torsdag at en Haaland-overgang vil ha en total ramme på 3,5 milliarder kroner.

