Leeds vant overtidsdrama

Leeds styrte kampen på hjemmebane og viste høy intensitet foran et fullsatt Elland Road. Etter at laget tok ledelsen ved Rodrigo etter et kvarter hadde laget også en suser i tverrliggeren. Rodrigo styrte ballen elegant i mål fra elleve meter.

Laget “måtte” ha tre poeng mot bunnlaget for å roe nervene litt foran serieinnspurten.

Men etter at Leeds hadde sløst med sjansene igjen, ble det nervøst i sluttminuttene. Norwich i angrep ett minutt på overtid og da satt utligningen. Kenny McLean hamret inn utligningen forat fortvilte hjemmefans. Skulle tre poeng ryke igjen?

Neida, fem minutter på overtid kom seiersgoalen. Et langt utspill fra keeper ble stusset videre, Raphinha dro seg fri ute på kanten og sendte ballen inn foran mål der innbytter Joe Gelhardt var på rett sted til rett tid. 19-åringen satte ballen i nærmest åpent mål.

Dermed ellevill jubel på Elland Road for Leeds første seier siden midten av januar.

PS. Mathias Normann spilte 2. omgang for Norwich.

---

FAKTA

Premier League søndag

Leeds United– Norwich 2-1 (1-0)

Elland Road: 36.321 tilskuere.

Mål: 1-0 Rodrigo (13), 1-1 Kenny McLean (90), 2-1 Joe Gelhardt (90).

Gult kort: Luke Ayling, Jack Harrison, Leeds, Max Aarons, Norwich.

Leeds (4-2-3-1): Illan Meslier – Luke Ayling, Diego Llorente, Pascal Struijk, Stuart Dallas – Mateusz Klich (Joe Gelhardt fra 90.), Adam Forshaw – Raphinha, Rodrigo (Robin Koch fra 59.), Daniel James – Patrick Bamford (Jack Harrison fra 45.).

Norwich (4-2-3-1): Tim Krul – Max Aarons (Billy Gilmour fra 87.), Ben Gibson, Ozan Kabak, Brandon Williams – Pierre Lees-Melou, Lukas Rupp (Mathias Normann fra 45.) – Josh Sargent (Jonathan Rowe fra 61.), Kenny McLean, Milot Rashica – Teemu Pukki.

Premier League menn søndag, 29. runde:

Chelsea – Newcastle 1-0, Everton – Wolverhampton 0-1, Leeds – Norwich 2-1, Southampton – Watford 1-2, West Ham – Aston Villa 2-1.

Senere kampstart: Arsenal – Leicester (17.30).

Spilt lørdag: Brighton – Liverpool 0-2, Brentford – Burnley 2-0, Manchester U. – Tottenham 3-2.

Spilles mandag: Crystal Palace – Manchester C.