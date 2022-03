Helland med frisparkperle i LSKs cupseier

I nærheten av gamle hjemtrakter i Trondheim viste Helland fram gamle kunster i cupens 4. runde. Han sto bak åpningsmålet etter en snau halvtime, da han skrudde et frispark inn ved krysset fra over 20 meter.

Fem minutter senere slo Helland inn en corner som ble stanget i mål av midtstopper Tom Pettersson.

LSK måtte slite seg videre både fra 2. og 3. runde, der de trengte ekstraomganger både mot Skeid og Grorud for å ta seg videre. Mot Nardo var det liten tvil om at romerikingene ville ta seg videre etter at Helland hadde sørget for 2-0 med mål og assist.

Samme mann sto for 3-0 da han enkelt kunne sette et innlegg fra bestekompis Gjermund Åsen i mål etter 53 minutter. Tre minutter før slutt scoret Akor Adams sitt første mål for Lillestrøm.

