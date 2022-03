Chelsea feiret bursdag med seier – Leeds med nytt tap på dårlig norsk dag

Med seieren trygget Chelsea tredjeplassen i Premier League. Blåtrøyene er sju poeng bak Liverpool og 13 poeng bak serieleder Manchester City.

Etter kun tre minutter hadde forsvareren Trevoh Chalobah gitt gjestene 1-0. Han stusset en corner fra Mason Mount videre i mål. Ti minutter senere dro Mount seg fri i feltet og doblet ledelsen.

Mathias Normann startet på Norwichs midtbane, men ble byttet ut i pausen. Chelsea åpnet også godt etter hvilen, men så tente finske Teemu Pukki et nytt håp ved å redusere til 1-2 fra straffemerket. Chalopah hadde skylden for at dommeren pekte på krittmerket etter en handssituasjon i det 68. minutt.

Etter scoringen endret kampen karakter, og hjemmelaget tok over. Men i siste ordinære spilleminutt banket Kai Havertz inn 3-1-scoringen. Også Romelu Lukaku hadde en god mulighet like før.

I timene før avspark uttalte Chelseas hovedsponsor at den midlertidig bryter bånd med klubben. Mobilselskapet Three mente det var riktig å gjøre i lys av britiske myndigheters strenge sanksjoner mot lagets russiske eier Roman Abramovitsj. Nyheten kom på dagen 117 år etter at Chelsea ble stiftet.

London-laget spilte med Three-logo på draktene torsdag, men fra neste kamp er den borte.

– Jeg må innrømme at det ikke har vært noen normal dag, men vi kan ikke kontrollere det som skjer. Vi kom hit for å ha fokus på kampen fordi vi vet at vi må kjempe for tre poeng, sa Chelsea-kaptein César Azpilicueta foran møtet på Carrow Road.

Tap for King og Moi

Wolverhampton hadde ingen problemer med å banke Watford 4-0 på Molineux. Raul Jimenez scoret tidlig, mens Chucho Hernandez satte ballen i eget mål. Den dårlige starten ble enda verre da Daniel Podence økte til 3-0 etter 21 minutter.

Joshua King startet i Watford-angrepet, men kom ikke ut til annen omgang. Neves gjorde Wolves’ fjerde nettkjenning fem minutter før slutt. De oransjekledde trygget med det sin 8.-plass og har los på Tottenham og West Ham på plassene foran.

Southampton og Mohammed Elyounoussi startet bra hjemme mot Newcastle. Stuart Armstrong scoret etter 26 minutter, men Chris Woods utlignet for gjestene seks minutter senere. Etter sidebytte ga Bruno Guimarães bortelaget 2-1 og ble matchvinner.

Ny Leeds-trener med braktap i hjemmedebuten

Elyounoussi spilte 85 minutter for Southampton før han ble skiftet ut. Laget hans falt ned 10.-plassen, mens Newcastle fortsatt er nummer 14.

Aston Villa slo til med solide 3-0 borte mot Leeds og inntok 9.-plassen. Det var Leeds’ sjette strake tap. Det siste poenget til klubben kom i 3-3-kampen borte mot nettopp Villa 9. februar.

Philippe Coutinho scoret før pause, mens Matty Cash og Calum Chambers fikk nettsus etter sidebytte.

