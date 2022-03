RBK-aktuelle Eriksen anklager HamKam for løftebrudd – klubben slår tilbake

Det er i et intervju med VG onsdag at målfarlige Eriksen uttaler seg kritisk til ledelsen i egen klubb. Angrepsspilleren er ønsket av Rosenborg, men så langt har HamKam sagt nei.

Eriksen beskylder ledelsen i Hamar-klubben for å opptre uryddig utad og å gå tilbake på tidligere gitte løfter.

– HamKam har visst om dette vesentlig lenger enn det de utgir i mediene. Espen Olsen lovet også i reforhandlingene av kontrakten at de skulle legge forholdene til rette dersom en større klubb kom på banen, sier 26-åringen til VG.

Det siste slår sportssjef Espen Olsen kraftig tilbake mot.

– Det er bare tull. På generelt grunnlag skal vi selvfølgelig alltid legge til rette for det, det har han rett i, men det blir å dra én setning ut av en stor sammenheng. Alt handler om timing. Det er helt riktig at dersom det var midten av desember og starten av januar, så hadde saken vært en helt annen. Så å si det blir tatt helt ut av sin sammenheng. Det blir for dumt. Det skal være tre fornøyde parter her: Begge klubbene og spilleren selv, sier han til avisen.

HamKam-ledelsen argumenterer med at det er vanskelig å gi slipp på en viktig spiller når henvendelsen fra RBK kom tett opp mot seriestart. Sportssjef Olsen sier han ikke tror partene kommer til enighet.

