City testet unggutter og superveteran – fortsetter titteljakten i mesterligaen

Spenningen i dobbeltmøtet ble utløst allerede før pause i Portugal forrige måned. Da scoret City fire ganger på veien mot en 5-0-seier. Onsdag gjennomførte lagene pliktløpet i Manchester.

Gabriel Jesus trodde en ørliten stund at han hadde gitt vertene ledelsen rett etter hvilen, men brasilianeren ble avvinket for offside.

– Vi ønsket å følge opp det gode spillet fra kampen mot Manchester United, men vi hadde ikke marginene på vår side i dag, sa City-kaptein Fernandinho, som i sin 100. mesterligakamp ble kåret til banens beste.

Sporting gjorde seg ikke bort i England, men greide aldri å finne nettmaskene. Med litt over et kvarter igjen gjorde City-sjef Pep Guardiola et avtalt keeperbytte. Da ble førstevalget Ederson erstattet av 36-åringen Scott Carson.

Tidenes gap

Med det kom engelskmannen inn til sin første opptreden i Champions League siden debuten i turneringen for snart 17 år siden. Den gang spilte Carson for Liverpool. Ingen spillere har tidligere hatt et så sort gap mellom to kamper i den gjeveste europacupen, melder statistikerne i Opta.

Carson måtte umiddelbart i aksjon og reddet flott en avslutning fra Paulinho. Spillerne kolliderte i hverandre i situasjonen, og Citys målvakt ble sittende i gresset før han etter hvert kom seg på beina igjen.

Mens det var gammelt i City-buret på tampen, startet hjemmelaget med en purung høyreback i form av den 19-årige debutanten Conrad Jaden Egan-Riley. I sluttminuttene kom Luke Mbete-Tabu (18) inn for stopperstjernen Aymeric Laporte.

Citys år?

Raheem Sterling hadde sine sjanser til å komme på scoringslista onsdag. Den største kom på overtid da han gjorde en skuddfinte og avsluttet i nærmeste nettvegg. For første gang siden 2016 spilte City en hjemmekamp i Europa uten å score mål.

Manchester City tok seg i fjor helt til finalen i mesterligaen. I år håper de lyseblå å hente hjem trofeet klubben uten hell har jaktet på det siste tiåret.

Neste oppgave for Guardiolas lag er bortemøtet mot Crystal Palace mandag. Der er kun seier godt nok for å holde Liverpool på en armlengdes avstand i Premier League-toppen.

