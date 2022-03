Russland erstattes ikke – Polen får walkover til sterke svenske reaksjoner

Russland er kastet ut av kvalifiseringen som følge av krigføringen i Ukraina. Laget skulle ha møtt Polen i semifinalen. Det var snakk om at gruppetreer Slovakia ville komme inn som erstatter, og noen spekulerte også i at Norge kunne bli erstatter som det poengmessig beste av de utslåtte lagene i kvalifiseringen.

Nå er det klart at Polen får walkover til finalen 29. mars og møter enten Sverige eller Tsjekkia i kamp om en plass i VM-sluttspillet i Qatar.

I Sverige er man ikke begeistret for denne løsningen, ettersom et uthvilt polsk lag venter på semifinalevinneren noen dager etter det som ventelig vil bli en tøff kamp.

Uppåt väggarna

– Fifa fattet til slutt riktig beslutning om Russland, men denne avgjørelsen er dessverre «helt uppåt väggarna» (absurd, idiotisk), sier landslagssjef Janne Andersson i en kommentar på Sveriges fotballforbunds nettsted.

– Vi synes det rimelige og mest rettferdige ville vært at Polen fikk ny motstander i semifinalen. Vi forstår at det er et vanskelig puslespill å legge for Fifa, men likevel burde prinsippet om å gi like forutsetninger gjelde. Vi har hele tiden vært innstilt på at vi skal spille to kamper, og det er vi fortsatt, selv om Polen får en fordel i finalen, sier SvFFs generalsekretær Håkan Sjöstrand.

– Vi vil til VM og kommer til å gjøre alt for å komme dit, sier Andersson.

Russland har for øvrig anket sin utelukkelse inn for Idrettens voldgiftsrett, som også skal ta stilling til et krav om at utelukkelsen settes på vent inntil saken er ferdig behandlet i CAS.

Utsatt til juni

Fifa har ellers bestemt at semifinalen mellom Skottland og Ukraina utsettes til juni. Dette skjer etter ønske fra Ukrainas fotballforbund, som pekte på at det i dagens situasjon er umulig å samle landslaget.

Finalen om VM-plass mot vinneren av Wales – Østerrike spilles også i juni. For ikke å skape ytterligere vanskeligheter for nasjonsligaspillet i juni møtes Wales og Østerrike på den opprinnelig oppsatte datoen 24. mars.

Ifølge en melding på Fifas nettsted er avgjørelsene truffet etter konsultasjon med Uefa og de berørte nasjonale fotballforbundene.

