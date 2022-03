Uefa-presidenten reagerer på nye superligaplaner

Tolv av Europas største klubber meldte seg på «superligaen» i april i fjor, men den kollapset i løpet av få dager etter et voldsomt press fra deres egne spillere og fans, så vel som regjeringer og fotballens styrende organer verden over.

Ni klubber tok avstand fra prosjektet, mens Real Madrid, Barcelona og Juventus sto standhaftig igjen. Den tidligere engelske forsvarsspilleren Gary Neville advarte denne uken om at planene om en superliga kunne returnere.

Torsdag talte Ceferin på en fotballkonvensjon i London via videolink. Der sa han at han var lei av å snakke om superligaen, ifølge Financial Times.

– Først lanserte de dette tullet av en idé midt i en pandemi. Nå leser vi artikler hver dag om at de planlegger å lansere en annen idé midt under krigen i Ukraina. De lever åpenbart i en parallell verden, freste Uefa-sjefen.

– Mens vi redder spillere sammen med andre som var involvert i prosjektet, og jobber for å hjelpe til i en forferdelig situasjon, jobber de med et slikt prosjekt. Dette er fullstendig tull og alle bortsett fra dem vet det, fortsatte han.

– De bryr seg ikke

Han tok sikte på styrelederen i Juventus, Andrea Agnelli, som også er tidligere styreleder i European Club Association. Agnelli var en av de sentrale personene bak det opprinnelige superligaforslaget, med god hjelp og støtte av Real Madrids president Florentino Pérez.

– Det er interessant at de kritiserer Uefa. En av dem var styrelederen for ECA, og jeg har et sitat der han berømmet systemet en uke før de lanserte den første superligaen. Fans er åpenbart ikke viktige for dem fordi fansen lanserte en underskriftskampanje mot det, og de bryr seg ikke om det, tordnet Ceferin.

Ceferin sa at klubbene sto fritt til å organisere sine egne konkurranser, men at de ikke lenger kunne forvente å delta i Uefa-konkurranser som Champions League hvis de brøt ut av den eksisterende fotballstrukturen.

Han avviste også sammenligninger mellom de foreslåtte Champions League-reformene planlagt for 2024 og superligaplanene.

Presset klubber

La Liga-president Javier Tebas anklaget de som fortsatt promoterer superligaen for å være mer svikefulle enn Russlands president Vladimir Putin.

– De mener at planene ikke skader de hjemlige ligaene. Nå sier disse tre klubbene som er for ideen at «nei, nei, nei, ikke bekymre deg». For meg er det en fornærmelse. De gjør enorm skade, sa han.

Trebas er ikke imponert over det han får høre av klubbsjefene i de klubbene som fortsatt er for en idé om superligaen og holder ingenting igjen når han skal beskrive lederne:

– Hver gang jeg hører kommunikasjon fra disse superligaklubbene blir jeg irritert. De lyver mer enn Putin, for å være ærlig, sa Tebas via en oversetter.

