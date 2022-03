Det russiske fotballforbundet anker utestengelse til CAS

Både Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har stengt ute russiske klubber og landslag fra alle turneringer i «overskuelig framtid».

Det innebar at Russland ble kastet ut av kvalifiseringen til VM i Qatar som skulle gå senere i mars.

Nå vil landets fotballforbund anke utestengelsene inn til Idrettens voldgiftsrett, bekrefter de på sin hjemmeside.

«Som en del av et enkelt søksmål mot to organisasjoner, vil RFU kreve gjenoppretting av alle Russlands herre- og kvinnelandslag i alle typer fotball i turneringene de deltok i (inkludert i kvalifiseringsrunden til verdensmesterskapet i Qatar), samt erstatning for skader», skriver de.

[ Fifa og Uefa utestenger alle russiske klubber og landslag ]