Tidligere Haaland-sjef erstatter Marcelo Bielsa i Leeds

Det bekrefter Leeds på sine nettsider.

Bielsa førte Leeds tilbake til Premier League etter 16 år i lavere divisjoner i England. Denne sesongen har det imidlertid gått tyngre sportslig. Nå tar Marsch over.

– Jesse er en trener vi merket oss for en del år siden under hans tid i Red Bull Salzburg, og vi tror hans filosofi og fotballstil stemmer overens med klubbens og vil passe spillerne veldig godt, sier Victor Orta, fotballdirektør i Leeds.

– Vi har en langsiktig plan, og er overbevist om at han kan ta Leeds United til det neste nivået og er spent på hva fremtiden bringer, fortsetter han.

RB-mann

Amerikanske Marsch har en imponerende CV, og har skapt sin identitet i Red Bull-systemet.

Han startet sin managerkarriere i New York Red Bull, og var manager i den amerikanske klubben fra 2015 til 2018. Han ble så assistenten til Ralf Rangnick i RB Leipzig fra juli 2018 til juni 2019.

Han imponerte i jobben som assistent, og derfor valgte Red Bull-styret å ta en sjanse på Marsch da de ga ham sjefsjobben i RB Salzburg, klubben Erling Braut Haaland var i før han dro til tyske Dortmund.

Marsch ledet Salzburg fra 2019 til 2021. Han var i sjefsstolen i 94 kamper, og hadde et poengsnitt per kamp på 2,18. Det ble lagt merke til, hvilket førte til at han fikk ta over jobben i RB Leipzig etter Ralf Rangnick.

48-åringens siste managerjobb var i nettopp Leipzig, men arbeidsforholdet i Tyskland ble kortvarig. Han satt kun 157 dager i jobben.

Nedrykk truer

Marsch var assistent på det amerikanske landslaget fra 2010 til 2011.

Leeds ligger på 16.-plass i Premier League etter 26 spilte kamper. Ned til Burnley under nedrykksstreken skiller det bare to poeng. I forrige uke røk klubben 0–6 for Liverpool og 0–4 for Tottenham.

Leeds har sluppet inn flest mål av samtlige Premier League-klubber denne sesongen med 60. Å få orden på det defensive arbeidet blir dermed en viktig oppgave for lagets nye manager.

