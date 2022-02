Tap for Ronny Deila i sesongåpningen

Den tidligere Manchester United-stjernen Javier Hernández ble helten da han hamret inn matchvinnerscoringen. Mexicaneren mottok ballen inne i feltet for han dro av en forsvarer og satte ballen i motsatt hjørne.

Deilas mannskap kom til kampen etter å ha avansert til kvartfinalen i den nordamerikanske mesterligaen, men fikk ikke den beste starten i ligaen etter fjorårets suksess.

I desember tok Deila New York City til topps i Major League Soccer for første gang i klubbens historie. Treneren fra Telemark har ledet laget i to år.

– De spiller i mesterligaen, så det er tre uvirkelig poeng. Vi vil ikke tenke at vi er det beste, men vi tar det steg for steg. Vi har en veldig ydmyk holdning, sa matchvinner Hernández etter kampen.