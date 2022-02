Bielsa fikk sparken i Leeds – planlegger hyllest

Det skriver klubben på sine egne hjemmesider. Det skjer dagen etter at Leeds tapte 0-4 mot Tottenham i ligaen. Klubben ligger på 16.-plass i Premier League, kun to poeng fra nedrykk. Bielsa har vært hovedtrener i klubben siden juni 2018.

Han tok laget opp til Premier League for første gang på 16 år for to sesonger siden, men etter en sterk re-debutsesong har det gått tråere for de hvitkledde i årets sesong. Leeds har kun tatt fem seire i ligaen så langt.

De seks siste kampene har alle endt i nederlag, der 0-6-tap for Liverpool og det nevnte tapet for Tottenham er blant dem.

«Dette har vært den tøffeste beslutningen jeg har gjort i løpet av mine år i Leeds, ikke minst med tanke på den suksessen Marcelo har brakt til klubben vår. Med Marcelo som vår manager har vi hatt tre utrolige sesonger, og de gode tidene har vendt tilbake til Elland Road. Han endret kulturen til klubben og ga oss alle en skikkelig vinnermentalitet», skriver styreleder Andrea Radrizzani i pressemeldingen.

Videre i pressemeldingen skriver Leeds at de jobber videre med en permanent markering av Bielsas tid på Elland Road, og at de har som mål å presentere ny trener mandag. De aller fleste britiske medier spår at det blir Jesse Marsch.

