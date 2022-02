Manchester City slet seg til seier over Everton – ukrainske motspillere omfavnet hverandre

Ti minutter før slutt scoret Phil Foden det avgjørende målet for City, etter et innlegg som var innom to Everton-spillere. Richarlison brant en stort mulighet for hjemmelaget tidligere i annen omgang og kunne fort fått med seg poeng.

Selv om oppgjøret til slutt endte med en oppskriftsmessig Manchester City-seier, var situasjonen rundt kampen høyst usedvanlig. Både Everton og Manchester City har nemlig ukrainske landslagsspillere på laget.

Verken Evertons Vitalij Mykolenko eller Manchester Citys Oleksandr Zintsjenko startet kampen for sine lag, men begge var med i kamptroppen.

Før kampen møttes de ukrainske landslagsspillerne på banen og omfavnet hverandre. De var også i nær kontakt og pratet sammen da de begge varmet opp midtveis i andre omgang. Ingen av ukrainerne fikk spilletid.

Evertons spillere markerte sin støtte til Mykolenko og hans Ukraina før kampen, da de stilte med ukrainske flagg rundt overkroppen.

