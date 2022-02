Eriksen gjorde comeback etter hjertestansen: – En fantastisk følelse

Da dansken ble byttet inn, ledet Newcastle 2-0 etter mål fra Joelinton og Joe Willock. Brentfords Josh Dasilva fikk direkte rødt etter 11 minutter etter en stygg takling på Matt Targett.

Eriksen innhopp var ikke nok til å snu lykken for Brentford, som ikke hadde et eneste skudd på mål før helt på tampen av kampen. Med dagens seier gikk også Newcastle forbi Brentford på tabellen. Eriksen & Co. ligger nå på 15.-plass i ligaen, med 24 poeng – tre poeng over nedrykksplass.

Tross tapet var Eriksen godt fornøyd med sin første offisielle fotballkamp på 259 dager.

– Om man ser bort ifra resultatet, er jeg en glad mann. Etter å ha vært gjennom det jeg har vært gjennom, er det å være tilbake en fantastisk følelse, sa Eriksen til Sky Sports etter kampen.

Fikk stående applaus

Brentford-manager Thomas Frank opplyste fredag at Eriksens ville få spilletid.

Den danske midtbanespilleren falt om i EM-kampen mot Finland i fjor sommer. Han ble gjenopplivet på banen etter den dramatiske hjertestansen. I etterkant har han fått satt inn en pacemaker, som banet veien for at han nå kan gjenoppta karrieren.

Eriksen fikk stående ovasjoner da han ble byttet inn. Blant de som var på plass på Brentfords stadion, var danskens aller nærmeste.

– Alle er her. Familien min, foreldrene mine, barna mine, svigermoren min og noen leger som har hjulpet meg. Det de har vært gjennom er enda tøffere enn hva jeg har vært gjennom.

I kampen mellom Crystal Palace og Burnley endte det 1-1. Palace tok en tidlig ledelse ved Jeffrey Schlupp, men like etter pause scoret Luka Milivojevic selvmål og sørget for poengdeling. Manchester United og Watford delte også på poengene, etter 0-0 i Manchester.

Dedikerte mål til landslagskompis

Den siste kampen som egentlig skulle bli spilt klokken 16.00 lørdag, mellom Brighton og Aston Villa, ble utsatt en halvtime. Utsettelsen kom som følge av trafikktrøbbel i Brighton, der den forsinkede hjemmefansen håpet på nye poeng for Brighton.

Det endte de ikke opp med å få, for Aston Villa var et par hakk hvassere enn hjemmelaget. Birmingham-laget tok ledelsen etter et drøyt kvarters spill, da Matty Cash banket inn 1-0 via stolpen og inn.

Høyrebacken, som nylig byttet bort muligheten til å spille for England til fordel for spill med Polen, dedikerte målet til sin lagkamerat på det polske landslaget, Tomasz Kedziora. Kedziora spiller for ukrainske Dynamo Kyiv, i den ukrainske hovedstaden som er under angrep fra Russland.

Cash tok av seg drakten etter scoringen, med påskriften «Tomasz Kedziora + familien, vær sterk min bror» på treningstøyet han hadde under drakten.

Aston Villa sikret seieren i andre omgang, da Ollie Watkins la på til 2-0, som også ble sluttresultatet.

