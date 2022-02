Mesterligafinalen i fotball flyttes til Frankrike – russiske lag må spille på nøytrale baner

Det er New York Times og det amerikanske nyhetsbyrået AP som melder at Ukraina-situasjonen får konsekvenser for kampen som skal gå 28. mai.

Uefa skal også ha besluttet å flytte kamper som involverer russiske lag i europeiske klubbturneringer. Det gjelder i første omgang Spartak Moskvas kommende kamp i europaligaen, skriver New York Times.

Det russiske landslaget skal i tillegg etter planen ta imot Polen til kamp i VM-kvalifiseringen i Moskva 24. mars. Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) skal ikke ha tatt stilling til hva som skjer med denne kampen ennå.

Storbritannias statsminister Boris Johnson adresserte de kommende fotballkampene da han uttalte seg om Ukraina-saken tidligere denne uken.

– Det er viktig at president Putin i dette kritiske øyeblikket forstår at det han gjør, vil være en katastrofe for Russland. Han vil ende opp med et fattigere land som følge av sanksjonene verden vil implementere. Et mer isolert Russland, som ikke vil ha noen sjanse til å være vertskap for fotballarrangementer, sa han.

Også Storbritannias idrettsminister Nadine Dorries tok til orde for at noe måtte gjøres med Champions League-finalen.

– Jeg har alvorlige bekymringer rundt sportsbegivenhetene som skal holdes i Russland, for eksempel Champions League-finalen og vil diskutere med de relevante styrende organer. Vi vil ikke tillate president Putin å utnytte hendelser på verdensscenen for å legitimere hans ulovlige invasjon av Ukraina, sa hun.

