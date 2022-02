Sky Sports: Aubameyang klar for Barcelona

Overgangen gikk i boks rett før overgangsvinduet stengte. melder kanalen, men klubbene har ennå ikke bekreftet det.

Barcelona-president Joan Laporta bekreftet tidligere på kvelden at det ble jobbet på spreng med å få overgangen i orden.

– Det ser ut til at vi vil lykkes, sa Laporta under en gallamiddag. Uttalelsene var gjengitt av blant andre den spanske avisen Mundo Deportivo.

Tidligere mandag kalte Laporta jobben med lande Aubameyang-avtalen «svært vanskelig». Da samtalene ble kjent gikk rapportene på at klubbene forhandlet om en låneavtale, men mandag kveld meldte velrenommerte The Athletic at Aubameyangs tid i Arsenal er over.

Det ble da rapportert at spissen lå an til å signere en seks måneder lang avtale med opsjon på ytterligere ett år.

Aubameyang ble avbildet i Barcelona tidligere mandag. Ifølge rapportene skulle imidlertid Arsenal-profilen i utgangspunktet være i byen for å besøke familie.

Måltyven ble i forrige måned fratatt kapteinsbindet i Arsenal og satt ut av troppen av disiplinære årsaker. Han skulle ha spilt Afrikamesterskapet for hjemlandet Gabon, men det gikk i vasken etter at storscoreren testet positivt på koronaviruset.

I etterkant av at Premier League-stjernen ble bekreftet smittet, skal han ha fått påvist problemer med hjertet. Det førte til at han returnerte til London uten å ha vært på banen i Afrikamesterskapet.

