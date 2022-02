Nyland ferdig i Bournemouth

31-åringen er dermed kontraktsløs, men han vil fortsette å trene med Bournemouth mens han kommer seg etter en leggskade.

Keeperen skrev under for Bournemouth i august i fjor, og han spilte kun tre kamper for «The Cherries» i de seks månedene han var i klubben.

«Alle i klubben vil takke Ørjan for hans harde innsats i løpet av tiden i klubben og ønsker ham det aller beste for framtiden», skriver klubben på sitt nettsted.

[ Tottenham gir vekk Alli til rival – forsterker laget med Juventus-stjerner ]