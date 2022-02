Ingen Carvalho-deal for Liverpool i januar – blir trolig Liverpool-spiller uansett

19-åringen er ansett for å være svært lovende og en meget spennende spiller for framtiden. Nå er det klart at han blir værende i Fulham ettersom klubbene ikke fikk gjort ferdig papirarbeidet tidsnok, melder Sky Sport.

Carvalho hadde seks måneder igjen av kontrakten med Fulham. Portugiseren skulle kjøpes av Liverpool, men deretter lånes tilbake til Fulham fram til sommeren.

Det ble det altså ikke noe av, men engelske medier skriver at det trolig kan bli en overgang til sommeren siden Fabio Carvalhos kontrakt går ut om et halvt år. Dermed kan Liverpool og Carvalho skrive en forkontrakt allerede tirsdag, før talentet går til klubben i sommer.

Overgangssummen vil da bli fastsatt av et tribunal, og det var det Liverpool og også Fulham ønsket å unngå. Hvis Carvalho går til en utenlandsk klubb i sommer, vil Fulham bare få utdanningskompensasjon for 19-åringen.

Så sent som i forrige uke var Fulham-manager Marco Silva klar på at det ikke ville bli aktuelt å slippe Carvalho i dette overgangsvinduet.

19-åringen har spilt en rekke landskamper på aldersbestemt nivå i hjemlandet.

