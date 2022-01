Lampard klar som ny Everton-manager

Flere store medier, blant dem lokalavisa Liverpool Echo, melder at Everton kommer til å bekrefte ansettelsen mandag. Han får en kontrakt på to og et halvt år og ventes å være aktiv på overgangsvinduets siste dag.

Lampard fikk sparken i Chelsea for litt over ett år siden og har siden vært uten jobb. Everton har vært uten fast ansatt manager siden Rafael Benitez fikk sparken 16. januar.

I mellomtiden har Everton blitt ledet av Duncan Ferguson. Lampard ble tilbudt jobben etter en intervjurunde der også Vitor Pereira og Ferguson var med.

Laget ligger helt nede på 16.-plass og står med 19 poeng etter å ha spilt 20 kamper i Premier League så langt. Ned til Newcastle på 18.-plassen som gir nedrykk, er det bare fire poeng.

Tidligere Liverpool-sjef Benitez var ingen populær mann da han ble ansatt i fjor sommer, men kritikken fra Everton-fansen stilnet litt etter en god start på sesongen. Etter ni tap, to uavgjort og bare én seier på sine tolv siste ligakamper fikk derimot upopulære Benitez fyken.

Lampard var langt mer populær da han fikk sparken i Chelsea. Han ledet laget til 4.-plass og FA-cupfinale i sin første sesong i Premier League, men måtte gå etter en skuffende start på den påfølgende sesongen etter flere store signeringer.

