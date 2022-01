Sky Sports: Eriksen har bestått legesjekken i Brentford

Den engelske TV-kanalen melder at Eriksen kommer til å signere en avtale som strekker seg ut inneværende sesong.

Legesjekken, som pleier å være en udramatisk del av en overgang, har litt mer betydning for Eriksen. Den danske landslagskapteinen falt om under EM ifjor sommer med hjertesvikt og måtte få operert inn en hjertestarter.

Det førte til at han ikke lenger kunne spille i Serie A for Inter, ettersom den italienske ligaen ikke tillater spillere med hjertestarter å delta i kamp.

Den siste tiden har det meste tydet på at Brentford ville bli neste stoppested for Eriksen, som har et uttalt mål om å spille VM i Qatar for Danmark.

Nå virker det som dansken snart er klar for en retur til Premier League. Eriksen spilte i Tottenham fra 2013 til 2020.

