Hansen-assist da Barcelona nådde milepæl

Det har skjedd på bare 18 kamper, og laget leder ligaen med 54 poeng. Real Sociedad, som slo Villarreal lørdag, er elleve poeng bak.

Asisat Oshoala sto for ekte hat trick i oppgjøret. Først satte hun foten på et flott innlegg fra Graham Hansen, før hun etter 37 minutter scoret Barcelonas 100. mål for sesongen etter et vakkert angrep. Rett før pause fullbyrdet hun hat tricket da hun var iskald alene med keeper.

I 2.-omgang la svenske Fridolina Rolfö på til 4-0.

Hansen ble byttet ut etter 62 minutter, mens Ingrid Syrstad Engen, som startet kampen på benken, ble byttet inn.

Engen har fått mer fart på Barcelona-karrieren i det siste. Hun scoret blant annet da Barcelona knuste Atlético Madrid i supercupfinalen sist helg. I den kampen scoret Hansen tre mål.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!