Hazard sendte Real Madrid videre i cupen – Barcelona utslått

Like bra gikk det ikke for Barcelona, som er utslått etter at Iker Muniain scoret to ganger i Athletic Bilbaos 3-2-seier etter ekstraomganger. Iñigo Martinez så ut til å bli matchvinner i ordinær tid, men Pedri utlignet for Barcelona tre minutter på overtid. I ekstraomgangene avgjorde et straffespark fra Muniain.

Kampen i Elche var målløs da ordinær tid var ute, men det gnistret til mot slutten av første ekstraomgang. Først da Marcelo fikk direkte rødt for å avverge en målsjanse på ulovlig vis. Han bedyret at han ikke hadde gjort noe galt, men ble ikke hørt.

Elche strødde salt i såret ved å ta ledelsen på frisparket. Gonzalo Verdus frispark gikk i muren, men han skjøt returen i mål via Real-forsvarer Dani Ceballos.

Isco utlignet tidlig i den andre ekstraomgangen da han endret retning på et skuddforsøk fra Ceballos.

Fem minutter før slutt ble Hazard matchvinner da han ble spilt fram av David Alaba, rundet keeper Axel Werner og scoret fra spiss vinkel. Diego Gonzalez prøvde forgjeves å blokkere skuddet.

Belgieren ventet med å feire fordi han trodde han var offside, men målet ble godkjent, og Hazard fikk sin første scoring siden mai.

Alexander Sørloth scoret da Real Sociedad vant 2-0 over Atlético Madrid onsdag. De øvrige kvartfinalistene er Betis, Cádiz, Mallorca, Rayo Vallecano og Valencia.

Kvartfinalene trekkes fredag.

[ Liverpool klar for ligacupfinale etter Jota-dobbel: – I fyr og flamme ]