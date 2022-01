Ryerson hjalp Union til kvartfinale – vant byderbyet

Union koblet tidlig grepet i nabooppgjøret på Olympiastadion. Det var sluppet inn bare 3000 tilskuere, hvorav 200 var Union-supportere, men det var gjestefansen som laget lyd.

Andreas Voglsammer scoret ledermålet på vakkert vis i det 11. minutt. Han tok spissmakker Kruses innlegg på volley og levnet ikke keeper Alexander Schwolow en sjanse.

Allerede etter 10 sekunder hadde Voglsammer skapt en sjanse for Kruse, men da reddet Schwolow ved stolpen.

Etter en halv time fikk Union straffe for hands, men avgjørelsen ble omgjort etter at VAR-dommerne fant en offside i forspillet. På overtid i første omgang ble VAR koblet inn igjen. Suat Serdars utligning for Hertha ble annullert for offside.

Selvmål

Tidlig i den andre omgangen doblet Union ledelsen da Hertha-stopper Niklas Stark sendte ballen i eget nett i forsøket på å hindre at den nådde Voglsammer.

Serdar skapte ny spenning med reduseringen i det 54. minutt, men ett minutt senere gjorde Knoche 3-1 på et frisparkinnlegg fra Oczipka.

En ny redusering av Serdar i femte tilleggsminutt kunne ikke berge Hertha.

Ryerson ble byttet ut i det 71. minutt etter å ha gjort en god jobb på høyrekanten.

Håvard Nordtveit måtte som ubenyttet reserve se lagkameratene i Hoffenheim tape 1-4 hjemme for Freiburg.

Favorittfall

Favorittfallet i den tyske cupen fortsatte onsdag da Hannover ble fjerde kvartfinalist fra 2. Bundesliga ved å slå Borussia Mönchengladbach hele 3-0.

Gladbach slo ut Bayern München med sjokksifrene 5-0 i forrige runde, men gikk selv på en cupbombe i Hannover. Hjemmelaget tok ledelsen tidlig og ga aldri fra seg initiativet på vei mot en klar seier.

Maximilian Beier (2) og Sebastian Kerk scoret, sistnevnte på straffespark etter hands av Marvin Friedrich.

Tirsdag tok St. Pauli, Hamburg og Karlsruhe seg til kvartfinale. St. Pauli, som er serieleder i 2. Bundesliga, slo ut tittelforsvarer Borussia Dortmund med Erling Braut Haaland på topp.

Hansa Rostock hadde mulighet til å sørge for overvekt av lag fra nivå to i kvartfinaletrekningen, men måtte se seg slått 2-0 av RB Leipzig. Yussuf Poulsen og Dani Olmo scoret målene, sistnevnte med sin første berøring som innbytter.

Bochum er også kvartfinaleklar fra øverste divisjon.

