Det bekrefter klubben på sin Twitter-konto.

Det første oppgjøret gikk som kjent uten nordmannen, der det like før avspark ble kjent at han hadde testet positivt på viruset. Det endte 0-0 etter at Liverpool lenge spilte med elleve mot ti mann.

På onsdagens pressekonferanse ville ikke manager Mikel Arteta gi ut noe informasjon om nordmannens helsetilstand, men nå er det klart at han er frisk og klar.

I torsdagens kamp er Ødegaard tilbake fra start på Arsenals midtbane.

[ Arsenal-sjefen hemmelighetsfull rundt Ødegaard-status ]