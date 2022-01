Michelsen forlenget med Kristiansund: – Vi skal slå Bodø/Glimt

Det opplyser klubben på sine nettsider.

Michelsen ble ansatt i klubben i 2014, og har ført Kristiansund opp blant Norges beste lag de seneste årene. Nå er det klart at han fortsetter i rollen i fire nye år. Sist sesong sikret laget fra Nordmøre sjetteplassen i ligaen.

– Først og fremst er jeg ydmyk over nok en gang å få tilliten og forutsigbarheten som treneren og familiemannen Christian trenger, Jeg har troen på at de som kan senke skuldrene også er de som presterer best, sa Michelsen på pressekonferansen torsdag.

Kristiansund har spilt i toppdivisjonen i de fem siste årene. Michelsen er klar på at han kan ta laget lenger, og vil gjerne ta opp kampen med regjerende mester Bodø/Glimt.

– Det er noen barrierer å ta framover. Vi skal slå Bodø/Glimt, vi skal komme lenger enn til kvartfinale i cupen. Det er med andre ord mye jeg gleder meg til og flere gode og fine mål å nå. Jeg håper folk også gleder seg like mye som jeg gjør.

Sesongen innledes borte mot lagets nyopprykkede fylkesrival Aalesund 3. april.

[ Roar Strand ny assistenttrener i Rosenborg ]