Bergwijn-dobbel på overtid berget Tottenham-seier i ellevill avslutning

I det femte og siste tilleggsminuttet banket nederlenderen inn 2-2 på en retur inne i målgården etter at Matt Dohertys skudd ble blokkert. Fortsatt var det tid igjen til at han ble spilt gjennom av Kane, rundet keeper og scoret vinnermålet via stolpen.

Kampen var en sjansefest der Tottenham, og særlig Kane, hadde flest muligheter. Leicester tok bedre vare på sine tilbud og så ut til å sikre tre poeng helt til den spinnville avslutningen.

Patson Daka scoret ledermålet i det 24. minutt etter at gjestene fra London hadde dominert kampen og hatt eventyrlige muligheter til å ta ledelsen. Han slet med førsteberøringen, men fikk ballen tilbake fra Ademola Lookman og scoret.

Kane utlignet i det 38. minutt da han lurte offsidefella, vendte bort Caglar Söyüncü og skjøt stolpe-inn i lengste hjørne. Det var hans 250. klubbscoring, 10 år og 362 dager etter den første for Leyton Orient. Samtidig var det hans 18. mot Leicester og det 15. mot Kasper Schmeichel, begge personlig rekord mot klubb og keeper.

I det 75. minutt ble Daka byttet ut med Harvey Barnes. Det første innbytteren gjorde var å kombinere vakkert med James Maddison og spille ham gjennom. Via beinet til en uheldig Japhet Tanganga gikk Maddisons avslutning i mål.

Det så ut til å bli vinnermålet helt til Bergwijns show på overtid.

Reddet på streken

Kane kunne hatt hattrick bare i første omgang. I det 9. minutt skjøt han forbi Schmeichel for første gang, men Luke Thomas reddet på streken.

I det 18. minutt nikket Kane i tverrliggeren på hjørnespark fra Harry Winks, og gjestene hadde flere andre sjanser til å ta ledelsen før Leicester i stedet gjorde det.

I det 37. minutt ble det igjen redning på strek bak Schmeichel da Pierre-Emile Højbjerg skjøt bare for å se Marc Albrighton stoppe skuddet.

Kane kom til nok en sjanse rett før pause, men skjøt da høyt over.

Målsky spiss avgjorde

Etter pause var Leicester bedre med i sjansetellingen, og i det 58. minutt hadde Maddison en stor sjanse til å sendte hjemmelaget foran da han ble spilt fram av Kiernan Dewsbury-Hall. Skuddet var hardt, men ikke godt nok til å overliste Hugo Lloris.

I stedet scoret Maddison kvarteret før slutt, da et langt angrep endte med lekkert veggspill mellom ham og Barnes og en avslutning som endte i mål.

Bergwijn, som det siste året har vært målsky og slitt med spilletid, ble byttet inn i det 79. minutt. Det så ikke ut til å bli mer enn nok et skuffende innhopp, før han på slutten av tilleggstiden glimtet til med de mest utrolige minutter i sin fotballkarriere.

Tottenham tok dermed viktige poeng i sin jakt på topp-fire-plassering.

