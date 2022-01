Chelsea-sjefen om mulig tøying av regler: – Da ville jeg blitt sint

Koronasmitte, skader og sykdom har ført til et stort antall utsatte kamper i den engelske toppdivisjonen så langt denne sesongen. Bare i desember måtte 17 kamper skyves på.

Burnleys planlagte møte med Leicester ble fredag den siste i rekken av kamper som må få en ny dato. Et smitteutbrudd i Burnley er årsaken.

Premier League-lagene må stille til kamp dersom de har 13 utespillere og en keeper tilgjengelig. Koronasmitte, skader og annen sykdom har gjort det vrient for mange.

Samtidig har det vært stilt spørsmål ved om klubber kan bli fristet til å tøye regelverket for å unngå å måtte sende et svært reservepreget mannskap på banen i en viktig kamp. Konfrontert med den muligheten på fredagens pressekonferanse, ble Chelsea-manager Thomas Tuchel ekstra engasjert.

Christensen smittet

– Jeg håper sterkt, sterkt at det ikke er tilfellet. I så fall ville jeg blitt veldig sint. Vi gjør alt vi kan for å sørge for at kamper kan spilles som oppsatt. Vi ble selv fortalt at vi måtte spille, selv om vi selv mente at det kanskje ikke var riktig, sa tyskeren.

– Jeg må bare sterkt håpe på at reglene er de samme for alle, tilføyde han.

Chelsea er blant klubbene som har vært rammet av koronasmitte på en rekke spillere den siste tiden. Fredag opplyste Tuchel at danske Andreas Christensen er den siste som er smittet.

Forsvarsprofilen, som har slitt med skade i lengre tid, er dermed ikke aktuell for helgens storkamp mot Manchester City. Der må Chelsea håpe på bedre utbytte enn i det første møtet mellom lagene denne sesongen. Da røk Tuchels mannskap 0-1 på Stamford Bridge.

Bommet med taktikken

– Måten jeg angrep den kampen på taktisk var feil. Den gjorde oss for passive. Vi kunne spilt bedre, men taktikken min var for passiv og defensiv. Det har jeg lært av, sa tyskeren.

Han var like krystallklar da han fikk spørsmål om City-kollega Pep Guardiola er mannen som setter standarden blant managerne i verden i disse dager.

– Kort spørsmål, kort svar. Svaret er ja, sa Tuchel.

Manchester City har ti poengs luke til Chelsea på tabelltoppen i Premier League foran helgens stormøte.

