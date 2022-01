Liverpool slet mot Arsenal i ligacupen – Xhaka utvist igjen

Før 24 minutter var spilt fikk sveitsiske Xhaka marsjordre. Diogo Jota var i lufta og skulle ta ned en langpasning i bakrom, og der dukket Xhaka opp og satte knottene rett i portugiseren.

Det var femte gangen siden Xhakas debut for Arsenal i 2016/17-sesongen at han har blitt utvist. Det er flere enn noen andre Premier League-spillere, opplyser statistikktjenesten Opta.

I siste ordinære minutt fikk Liverpools Takumi Minamino kampens største mulighet, men avslutningen foran nesten tomt mål gikk over.

Liverpool styrte spillet før pause og skapte flere gode muligheter, men uten uttelling. Arsenal på sin side med en frisk Bukayo Saka skapte også farligheter for Liverpool.

Minamino hadde en avslutning like utenfor drøyt 20 minutter før slutt, mens Saka rotet bort en god mulighet like etter. Liverpool-trykket på overtid ble ryddet unna av Aaron Ramsdale og Arsenal-forsvaret.

London-klubben måtte klare seg uten Martin Ødegaard torsdag. Like før kamp opplyste klubben at Ødegaard hadde testet positivt for korona. Det er dermed uklart om han rekker London-derbyet mot Tottenham til helgen.

Returoppgjøret spilles om en uke i London. Vinneren møter Chelsea i finalen.

[ Chelsea til ligacupfinale da Spurs fikk to straffer og et mål annulert av VAR ]