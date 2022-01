Real Madrid til supercupfinalen etter El Clasico-seier 100 over Barcelona

Duoen to scoret begge to mål hver i hjemlig serie i 4-1-seieren over Valencia for fire dager siden. Onsdag kveld i Riyadh ble det ett hver i ordinær tid.

Ansu Fati ordnet 2-2 sju minutter før slutt, og kampen gikk til ekstraomganger. Der ble Federico Valverde helten for Real Madrid etter 98 minutter.

Seieren var Real Madrids 100. seier i El Clasico, mens Barcelona blir stående på 96. Katalanerene har nå ikke slått sine erkerivaler fra hovedstaden siden 2. mars 2019.

Før det viste Benzema og Júnior seg fram etter 25 minutter da sistnevnte satte inn 1-0. Júnior avsluttet hardt og høyt i nærmeste hjørne etter en flott pasning fra Benzema.

Utligningen var av det merkelige slaget. Luuk de Jong ble truffet av en klarering fra Éder Militão før ballen gikk tilbake i Real Madrid-stopperen og i mål via stolpen.

Etter hvilen produserte Barcelona flere gode muligheter, men uten uttelling. 18 minutter før slutt ble Benzema matchvinner. Benzema fikk først en mulighet, men det ble reddet. Da mulighet nummer to bød seg, var spissen sikker fra seks meter.

Benzema scoret sitt 302. Real Madrid-mål i kampen ble den fjerde spilleren til å score over 300 mål for hovedstadsklubben.

I finalen venter vinneren av torsdagens semifinale mellom Atlético Madrid og Athletic Bilbao.

