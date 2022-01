Espejord klar som Glimts Botheim-erstatter

Onsdag ettermiddag ble han presentert på en pressekonferanse på Aspmyra. Spissen har signert en treårskontrakt.

– Det føles veldig bra. Det har vært mye de siste ukene, så det er greit å endelig få det på plass. Jeg ser fram til å spille for den regjerende seriemesteren, sier Espejord til glimt.no.

Han erkjenner at han som Tromsø-gutt ikke nødvendigvis har drømt om å spille for de gulkledde tidligere.

Kamp om plassen

– Nei, men man har jo fulgt litt med på fotball de siste årene. Det ser veldig gøy ut å spille fotball her, sier han i et intervju med TV 2.

Glimt betaler ifølge Avisa Nordland mellom to og tre millioner kroner for spissen. Nordlendingene solgte nylig Erik Botheim til Russland for en totalpakke som angivelig skal kunne komme opp på rundt 100 millioner kroner.

Victor Boniface og Lasse Nordås er spillerne Espejord skal kjempe med om midtspissplassen til Glimt.

Tung periode

Espejord har vært særs skadeplaget de siste årene, og det har gjort at det er blitt lite spilletid. Han skal likevel ha vært ønsket med videre av Tromsø i 2022-sesongen.

Han ble solgt til nederlandske Heerenveen i januar 2020 og spilte en halv sesong der før han ble leid tilbake til TIL. I fjor spilte han i alt 17 kamper i Eliteserien uten å score et eneste mål.

Espejord hadde i utgangspunktet et halvt år igjen av kontrakten med Heerenveen.

