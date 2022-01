Erling Braut Haaland og Caroline Graham Hansen tildelt NFFs gullball for 2021

Prisen i regi av Norges Fotballforbund ble tildelt onsdag. Det var vanskelig å komme utenom de to internasjonale superstjernene, som også vant 2020-prisene.

– Mange norske fotballspillere presterte på et høyt nivå i 2021. Likevel behøvde juryen svært kort tid på å peke ut hvilke to spillere på henholdsvis kvinne- og herresiden som tronet øverst. Caroline Graham Hansen og Erling Braut Haaland har i lange perioder av året prestert i verdensklasse, både for sine klubber og med flagget på brystet, sier juryleder Lise Klaveness.

Borussia Dortmund-stjernen Haaland hadde et kjempeår for både klubb- og landslag i 2021. Han ble toppscorer i mesterligaen forrige sesong, og han havnet på 11.-plass i France Footballs Ballon d’Or-kåring i november.

– Det er ekstra spesielt at man får det av sine egne. Det betyr at folk setter pris på det jeg gjør. Det er gratis motivasjon til å fortsette, sier Haaland til fotball.no.

Graham Hansen vant på sin side alt hun kunne vinne med Barcelona, både mesterligaen samt serien og cupen i Spania. Hun har også markert seg positivt for Norge i VM-kvalifiseringen.

– Dette var veldig, veldig hyggelig. Det betyr at man har gjort noe bra, og jeg setter veldig pris på det. Det er alltid hyggelig å få bekreftelse på at man har gjort en god jobb, sier hun.

Graham Hansen innkasserer sin tredje gullball, mens Haaland har vunnet to ganger.

De øvrige nominerte til årets priser var Martin Ødegaard (Arsenal), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Frida Maanum (Arsenal) og Guro Reiten (Chelsea).

