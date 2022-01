Brennhet Bowen ga tre poeng til West Ham

Bowen har vist fin form den siste tiden, og mot tabelljumbo Norwich scoret han sitt fjerde og femte mål for sesongen.

David Moyes' mannskap hoppet med det opp til 4.-plass i Premier League, to poeng foran Arsenal som har én kamp mindre spilt.

Kampen åpnet i et høyt tempo. Etter to minutter var Jarrod Bowen farlig frampå, men skuddet ble reddet av Norwich-keeper Tim Krul.

I det 36. minutt slo samme mann et innlegg som gikk rett i mål. Uheldigvis sto Issa Diop offsideplassert og i synsvinkelen til Krul, så målet ble annullert av VAR.

I det 41. minutt fikk West Ham hull på byllen. Tsjekkiske Vladimír Coufal slo et godt innlegg fra høyrekant, som landet rett på pannebrasken til Bowen. Han fikk en enkel jobb med å stange innlegget i mål bak en sjanseløs Tim Krul.

Bowen hadde et tverrliggertreff med en drøy halvtime igjen, og like etterpå ble det stolpetreff for den offensive midtbanemannen.

Hans andre mål kom åtte minutter før slutt. Først ble målet avvinket for offside, men VAR tok en ekstra titt på situasjonen og godkjente scoringen.

Norwich ligger sist i Premier League med kun ti poeng. De gulkledde har fem strake tap og kun to seirer etter 20 kamper.

