Dortmund snudde til sterk seier – Haaland bidro med assist

Mahmoud Dahoud ble matchvinner i siste ordinære spilleminutt. Scoringen satte punktum for en sen og mesterlig opphenting fra gjestene i Frankfurt.

Den colombianske spissen Rafael Santos Borré så lenge ut til å bli dagens mann for hjemmelaget. I første omgang henviste han Haaland til en statistrolle i kampen.

Borré brukte kun et kvarter på å sende Frankfurt i ledelsen. Spissen forlenget et frispark mot mål, og kunne fornøyd se at Dortmund-keeper Gregor Kobel ikke var hundre prosent patent ved den anledningen.

Ni minutter etter ledermålet var Borré frampå igjen. Colombianeren snappet ballen i Dortmund-feltet og hamret den i mål.

Haaland anonym

Vondt kunne også raskt blitt til enda verre for Haalands klubb. Like etter banket Frankfurt-midtstopper Tuta ballen hardt i stolpen. Dermed slapp gjestene med skrekken ved den anledningen.

Erling Braut Haaland ble for det meste pakket godt inn av hjemmelagets forsvarsspillere, men etter en drøy time kom nordmannen til sin første store mulighet. Skuddet fra god posisjon gikk utenfor.

Med 19 minutter igjen slo rogalendingen den målgivende pasningen da Thorgan Hazard tente håpet om Dortmund-poeng med sin 1-2-redusering. Lenge så det ut til å bli et trøstemål.

Hauge skadd

Men tre minutter før full tid stanget Jude Bellingham inn 2-2, og to minutter deretter kom Dahoud-scoringen som avgjorde kampen. Haaland pådro seg gult kort i kjølvannet av mål nummer to da han skulle hente ballen ut av nettmaskene for å få spillet raskt i gang igjen.

Jens Petter Hauge er skadd og var ikke med for Eintracht Frankfurt lørdag.

– Jeg fikk en smell på forsiden av låret sist jeg var på banen. Det var utrolig kjedelig. Jeg har slitt litt med skader, men er tilbake i trening med fysio og med løp. Vi får håpe det ikke er så lenge før jeg er tilbake i trening med laget, sa han til Viaplay før kampstart.

Med lørdagens seier nærmet Dortmund seg serieleder Bayern München. Seks poeng skiller nå lagene. Eintracht Frankfurt er nummer sju.

