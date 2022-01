Trippier presentert som Newcastles første signering i den nye æraen

Newcastle bekreftet stjernekjøpet fredag formiddag. Ifølge britiske medier betaler det nedrykkstruede Premier League-laget 12 millioner pund for 31-åringen.

Trippier blir Newcastles første signering under klubbens nye saudiarabiske eiere. Han blir gjenforent med manager Eddie Howe, som i sin tid hentet ham til Burnley.

I sitt første intervju med klubben forteller Trippier at han er veldig glad for å ha returnert til England.

– Jeg er klar over at det er mye arbeid foran oss, men jeg kjenner godt til hvor krevende det er å spille i Premier League. Jeg vet hvilken fantastisk klubb dette er med veldig talentfulle spillere. Jeg gleder meg til å komme i gang, og jeg er spent på å gå ut på St. James' Park som Newcastle-spiller.

Howe uttaler seg slik om nyervervelsen:

– Jeg er virkelig glad for å ønske Kieran velkommen til Newcastle United. Jeg har lenge beundret hans evner og har fulgt karrieren hans, så da muligheten dukket opp for å sikre ham, nølte vi ikke. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med Kieran igjen.

Newcastle har hatt en turbulent sesong og ligger på direkte nedrykksplass etter 19 spilte kamper. De har kun vunnet en kamp denne sesongen, og det defensive problemene i klubben har vært tydelige.

– Jeg er glad for å bli en del av denne fantastiske klubben. Jeg nøt virkelig tiden min i Madrid, men da jeg ble oppmerksom på interessen fra Newcastle United, og etter å ha jobbet med Eddie Howe før, visste jeg at det var her jeg ønsket å være.

[ Newcastle henter Trippier hjem fra Spania ]