Billborn tar over Sarpsborg: – Har sett mye på Eliteserien

Billborn ble presentert på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Jeg er utrolig glad og stolt over denne muligheten. Jeg er helt sikker på at Sarpsborg kommer til å gjøre meg til et bedre menneske og en mye bedre fotballtrener, og forhåpentligvis kan jeg også gjøre Sarpsborg litt bedre også, sa Billborn.

Billborn har stått uten klubb siden han ble sparket av Hammarby i juni i fjor. Under to uker tidligere ledet han Hammarby til svensk cupgull, men ligainnsatsen var ikke fullt så god. Det kostet ham jobben.

Svensken fortalte at han ble kontaktet av klubben i månedsskiftet november/desember.

– Jeg har sett mye på Eliteserien generelt etter at jeg forlot Hammarby. Jeg har også sett mye på Superligaen og Allsvenskan. Når man blir ledig, blir det mye fotball. Jeg så ikke på Sarpsborg spesifikt, men det har jeg gjort den siste måneden. Nå blir det enda mer norsk fotball, sa Billborn til TV 2.

Sarpsborg hadde en sterk høst og klatret opp fra bunnstrid til 8.-plass i Eliteserien. Billborn blir lagets fjerde trener på få år. Bohinen kom i fjor sommer inn som erstatter for Mikael Stahre, men fikk ikke forlenget kontrakt.

– Vi liker å ha kontinuitet på trenersiden. Det har vært litt kortere engasjementer i det siste med de foregående, men vi har et langsiktig perspektiv, sa sportslig leder Thomas Berntsen.

