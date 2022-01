Huseklepp blir assistenttrener i Brann

– Dette var en mulighet jeg følte jeg ikke kunne si nei til. Jeg har fulgt klubben siden jeg var liten, og vil mer enn alt at Brann skal lykkes. Om jeg blir vurdert til å kunne hjelpe til med det vil jeg i hvert fall gjøre alt jeg kan for at vi skal lykkes, sier Huseklepp til TV 2.

Det var Bergens Tidende som først meldte om Huseklepps nye jobb.

Brann rykket ned til 1. divisjon etter en dramatisk straffesparkkonkurranse mot Jerv i Oslo før jul. Huseklepp var selv med å rykke ned med klubben i 2014. Han spilte ti år i klubben.

Huseklepp spilte under Horneland i Haugesund i 2017.

