Liverpool ber om utsettelse av cupsemifinale mot Arsenal

Det bekrefter klubben på sitt nettsted, etter at BBC og flere andre medier meldte om det. Liverpool avlyste førstelagstreningen tirsdag.

– The Reds har formelt bedt EFL (ligaen) om å omberamme kampen etter at nye mistenkte smittetilfeller har dukket opp blant spillere og ansatte, sammen med andre faktorer som påvirker laguttak, blant dem sykdom og skader, står det.

Klubben ber om en rask avgjørelse av hensyn til Liverpool-supporteres reiseplaner.

– Ettersom det ikke er utsikt til at situasjonen skal bedres innen torsdag, men derimot mulighet for at den forverres, anser klubben det både fornuftig og rimelig å be om utsettelse.

Vanskelig

Manager Jürgen Klopp og en rekke spillere er allerede smittet av viruset. I tillegg har Mohamed Salah, Sadio Mané og Naby Keita reist til afrikamesterskapet, mens klubben har en lang skadeliste. I øyeblikket skal situasjonen være så alvorlig at Liverpool sliter med å stille lag.

Klopps assistent Pep Lijnders ledet laget i helgens 2-2-kamp mot Chelsea og skal ha ansvaret mot Arsenal torsdag også, dersom kampen spilles.

Alisson, Joel Matip og Roberto Firmino mistet Chelsea-kampen etter å ha testet positivt i romjula. Det er ikke kjent hvor mange nye smittetilfeller det er, eller hvem det gjelder.

Nedgang

Returkampen skal etter planen spilles neste uke. Mellom de to kampene skal Liverpool søndag spille mot Shrewsbury i FA-cupen.

Denne uka var det for første gang på åtte uker en nedgang i antall positive koronaprøver blant Premier League-spillere. Av 14.250 prøver blant spillere og klubbansatte i uka fram til 2. januar var det 94 smittetilfeller, en nedgang fra rekordtallet 103 uka før.