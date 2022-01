Ikke spilt siden pandemien brøt ut - spiller første United-kamp på 707 dager

Jones kommer inn for kaptein Harry Maguire og blir stoppermakkeren til Raphaël Varane. I tillegg til Maguire er også Victor Lindelöf og Eric Bailly utilgjengelige til mandagens kamp mot Wolverhampton.

Det blir Jones' første ligaopptreden for United siden 0-2-tapet for Burnley på Old Trafford 22. januar 2020. Hans forrige kamp for førstelaget kom i en FA-cupseier over Tranmere for 707 dager siden.

Engelskmannen har i en årrekke vært svært skadeplaget. Han har fem ganger tidligere denne sesongen sittet på benken som ubenyttet reserve i Premier League.

Manchester United stiller slik hjemme mot Wolverhampton i en ventet 4-2-2-2-formasjon: David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones, Raphaël Varane, Luke Shaw – Scott McTominay, Nemanja Matic – Mason Greenwood, Jadon Sancho – Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo.

Kampstart er klokken 18.30.

