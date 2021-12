City-stjernen Cancelo skadd av innbruddstyver i eget hjem

Hendelsen skjedde torsdag kveld, og portugiseren forteller om det i et innlegg på Instagram, med et bilde som viser skadene han pådro seg.

– I dag ble jeg dessverre overfalt av fire feiginger som skadet meg og prøvde å skade min familie. De greide å få med seg alle våre smykker og etterlot meg med disse skadene i ansiktet, skriver han.

– Jeg vet ikke hvordan det kan finnes så onde mennesker, men det viktigste for meg er familien min, og heldigvis er det bra med dem. Etter alle hindrene jeg har møtt i livet mitt er dette enda et jeg vil ta meg over. Sterk og fast, som alltid.

Cancelo har en to år gammel datter med samboeren Daniela Machado.

Manchester City uttrykker i en uttalelse sjokk og forferdelse over det inntrufne.

– João og familien får støtte fra klubben, og han hjelper politiet med etterforskningen av denne svært alvorlige hendelsen, står det.

Cancelo er en viktig brikke i City-laget som går inn i det nye året med en klar ledelse i Premier League.

Da han var 18 år gammel, var han passasjer i en bilulykke som kostet moren hans livet.

[ Foden avgjorde for City – feirer nyttår med åtte poengs luke ]