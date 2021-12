Lukaku-intervju vekker oppsikt: – Ikke fornøyd med situasjonen i Chelsea

I et intervju med Sky Italia gir belgieren klart uttrykk for at han er misfornøyd med egen situasjon i Premier League-klubben.

– Fysisk har jeg det bra. Men jeg er ikke fornøyd med situasjonen i Chelsea, sier Lukaku.

Han går langt i å kritisere trener Tuchels taktiske disposisjoner.

– Tuchel har valgt å spille med et annet system, men jeg gir ikke opp, jeg skal være profesjonell. Jeg er ikke fornøyd med situasjonen, men jeg er profesjonell – og jeg kan ikke gi opp nå, sier belgieren.

Deretter mer enn antyder han at overgangen fra Inter til Chelsea foran denne sesongen ikke var helt etter hans egen plan.

– Jeg mener at alt som skjedde i fjor sommer ikke skulle skjedd på den måten … hvordan jeg forlot Inter, måten jeg forlot klubben, hvordan jeg kommuniserte med Inter-fansen. Dette plager meg, fordi det ikke var rett tid, sier Lukaku.

Belgieren gir så uttrykk for at han håper å vende tilbake til Milano-klubben i framtiden.

Frustrerte Inter-fans kastet blant annet maling på et veggmaleri av spissen i sentrum av Milano etter overgangen til Chelsea.

Lukaku har vist form for klubblaget den siste tiden. Spørsmålet er hvordan manager Tuchel tar imot uttalelsene måltyven nå har gitt.

Chelsea måtte nøye seg med 1-1 mot Brighton i Premier League onsdag. Lukaku scoret London-klubbens mål.

Søndag venter Liverpool til storkamp i den engelske toppdivisjonen.

