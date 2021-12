Lindelöf ute etter positiv koronatest – Varane tilbake for United

Svensken testet positivt på koronaviruset søndag, opplyser Rangnick til Sky Sports.

United stiller med kaptein Harry Maguire og Raphaël Varane i midtforsvaret på St. James’ Park. Sistnevnte er tilbake fra skade og spiller sin første kamp siden 2. november.

Lindelöf måtte ut med brystsmerter i Manchester Uniteds seier over Norwich 11. desember. Siden har ikke den engelske storklubben spilt på grunn av koronasmitte i stallen.

Senere ble det forklart at Lindelöf kjente på ujevn hjerterytme. Det gjorde at han slet med å puste.

– I mer enn ti minutter slo hjertet hans raskere enn normalt. Han visste ikke hvordan han skulle håndtere det, sa Rangnick for litt over to uker siden.

27-åringen har etter hendelsen vært gjennom flere undersøkelser.

[ Koronarekord i Premier League – over 100 tilfeller for første gang ]