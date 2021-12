Guardiola ber fotballsupportere skjerpe seg: – Viktig å bruke munnbind

Det er for tiden krav om vaksinepass eller bevis på en negativ koronatest for å ta seg inn på Premier League-arenaene, men med omikronvarianten i omløp blir nå også dobbeltvaksinerte lett smittet.

Engelsk fotball frykter nok en periode med spill for tomme tribuner. Guardiola krysser fingrene for at det ikke skjer.

– Det er en enorm forskjell på å spille med og uten publikum. Det er ikke sammenlignbart, sier City-sjefen, ifølge Sky Sports, foran hjemmemøtet med Leicester 2. juledag.

Spanjolen mener supporterne kan bidra bedre til å bremse smitten.

– Det er folk på tribunene som ikke bruker munnbind, og det overrasker meg mest. Ingen bruker det i gatene eller på de store kjøpesentrene heller.

– Folk kan velge om de vil vaksinere seg eller å ta en boosterdose, men sosial distansering og maskebruk bør uansett være der. Det er den beste måten å beskytte oss selv, familien og alle andre på. Det er veldig viktig å bruke munnbind. Hvis vi ikke prøver, vil det (viruset) bare komme tilbake igjen og igjen, påpeker Guardiola.

Tidlig i pandemien mistet han sin mor som følge av koronasykdom.

