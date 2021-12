Problemene i kø for Afrikamesterskapet i fotball

Afrikas fotballpresident Patrice Motsepe slo tirsdag fast at afrikamesterskapet skal gjennomføres som oppsatt i Kamerun neste måned.

– 9. januar kommer jeg til å være til stede under åpningskampen mellom Kamerun og Burkina Faso, sa sørafrikaneren, som likevel ikke bagatelliserte situasjonen.

– Omikronvarianten er en enorm utfordring, og vi skal sørge for at ingen får sette fot på en stadion uten en negativ test, sa han.

Kan mangle stjernespillere

I tillegg må alle framlegge bevis på at de har fått to vaksinedoser. Dermed sier det seg selv at det blir glissent på mesterskapsarenaene. Bare 3 prosent av Kameruns befolkning er fullvaksinert, og vaksinasjonen har ikke kommet særlig lengre i nabolandene.

Men håndteringen av koronarestriksjoner og nær tomme tribuner er langt fra de eneste utfordringene for arrangørene.

I Europa er en rekke klubber skeptiske til å sende sine spillere til Afrikamesterskapet. De frykter at deres sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt.

Det vil være et betydelig verre nederlag for arrangøren enn tomme tribuner om spillere som Mohamed Salah, Sadio Mané og Edouard Mendy ikke skulle få delta for Egypt og Senegal.

Milliarder og forsinkelser

Nok et problem knytter seg til stadionanleggene, og først og fremst hovedarenaen Olembe i hovedstaden Yaoundé.

Anlegget har gjennomgått en rehabilitering til fundt 3,5 milliarder kroner for å stå ferdig til det første internasjonale idrettsarrangementet av betydning i Kamerun siden 1972.

Forsinkelsene har imidlertid vært store, og det afrikanske fotballforbundet (CAF) truet i forrige måned med å flytte åpningskampen mellom Kamerun og Burkina Faso.

Nå har arrangøren to uker på seg til å bli ferdig.

